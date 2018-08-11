В Актау прошло совещание министров иностранных дел Прикаспийских государств

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Накануне Пятого каспийского саммита в Актау под председательством казахстанской стороны состоялось Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Казахстана, в работе совещания приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана – Эльмар Мамедъяров, Ирана – Джавад Зариф, Казахстана – Кайрат Абдрахманов, России – Сергей Лавров и Туркменистана – Рашид Мередов, которые подвели итоги работы по подготовке к предстоящей встрече «каспийской пятерки» на высшем уровне.

«Сегодня мы, благодаря поступательному стремлению к компромиссу и поиску взаимоприемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Свидетельством этому является выносимый на подписание президентами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - заявил К.Абдрахманов. Подчеркивалось, что проделанная работа была бы неосуществима без активного участия и личного внимания глав прикаспийских государств.

Принято Протокольное решение министров иностранных дел прикаспийских государств, в котором отражены дальнейшие действия сторон по реализации положений планируемой к подписанию в ходе Пятого каспийского саммита Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.