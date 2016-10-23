В Актау отметили 25-летие Независимости Азербайджана

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ На этой неделе в Актау состоялся торжественный прием консульства Азербайджана. Официальный прием был приурочен к 25-летию восстановления независимости Республики Азербайджан.

Как передает Report, глава генерального консульства Республики Азербайджан в Актау Эльхан Зейналов торжественно открыл мероприятие.

В своем выступлении он сообщил о достижениях Азербайджана за 25 лет независимости, подчеркнув, что на сегодняшний день страна является привлекательной для туризма, этому способствует ее расположение на рубеже двух великих культур, Европы и Азии, а также что Азербайджан и Казахстан в этом году, как братские страны, одинаково отмечают 25- летний юбилей независимости страны.

Генеральный консул также отметил, что растет тенденция по посещению казахстанцами туристических мест Азербайджана и наиболее привлекательными для них являются лечебно-курортные места –Нафталан и Дуздаг.

От лица акима и акимата области присутствующих поздравил заместитель акима области Ракимбек Амиржанов:

"Мангистауская область имеет особое отношение с Республикой Азербайджан, потому что мы непосредственно граничим по общему для нас Каспийскому морю. Желаю нашей братской стране успеха, процветания и достижения высот", - сказал он.

Ракимбек Амиржанов также сообщил, что для Мангистауской области исторические, культурные связи с Республикой Азербайджан имеют очень важное значение, многие наши существующие предприятия в свое время были созданы и работали при участии азербайджанских специалистов, например, порт Актау в свое время был дочерним портом Баку. Эти связи до сих пор продолжаются и развиваются, с другой стороны азербайджанские нефтяники внесли значимый вклад в развитие и разработку нефтяных месторождений Мангистауской области. Очень большой объем товарооборота проходит через наши порты и железные дороги.

"Мы также имеем возможность посещать Азербайджан как туристы, в медицинских целях туризма, так как у нас есть регулярный обмен сообщениями между аэропортом Актау и международным аэропортом Баку. В этом отношении бакинский аэропорт является важным объектом для возможности выходить на другие международные авиасообщения.

В целом отношения между нашими странами имеют положительную динамику в сфере инвестиций со стороны бизнеса Республики Азербайджан", - добавил Ракимбек Амиржанов.