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    В Актау будет открыт "Парк Дружбы" Азербайджана и Казахстана

    Парк будет разбит по случаю 25-летия с момента подписания соглашения о дипломатических отношениях Азербайджана и Казахстана

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Актау будет открыт "Парк Дружбы" Азербайджана и Казахстана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на КазТАГ, об этом сообщил генеральный консул Азербайджана в Актау Эльхан Зейналов.

    По словам дипломата, парк будет разбит по случаю 25-летия с момента подписания соглашения о дипломатических отношениях Казахстана и Азербайджана.

    Официально "Парк Дружбы" в 30-м микрорайоне Актау планируют открыть летом этого года. Кроме того, азербайджанская диаспора уже высадила  600 саженцев кипариса, специально привезенных из Азербайджана.

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