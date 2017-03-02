Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Актау будет открыт "Парк Дружбы" Азербайджана и Казахстана.

Как сообщает Report со ссылкой на КазТАГ, об этом сообщил генеральный консул Азербайджана в Актау Эльхан Зейналов.

По словам дипломата, парк будет разбит по случаю 25-летия с момента подписания соглашения о дипломатических отношениях Казахстана и Азербайджана.

Официально "Парк Дружбы" в 30-м микрорайоне Актау планируют открыть летом этого года. Кроме того, азербайджанская диаспора уже высадила 600 саженцев кипариса, специально привезенных из Азербайджана.