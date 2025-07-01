В Агдаме прошла панельная дискуссия, посвященная роли молодежи стран ОЭС в региональном развитии

В рамках молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Агдаме прошла панельная дискуссия на тему "Перспективы высокого уровня: роль молодежи в региональном развитии".

В рамках молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Агдаме прошла панельная дискуссия на тему "Перспективы высокого уровня: роль молодежи в региональном развитии".

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, в дискуссии, модератором которой выступила заведующая отделом международных отношений Министерства молодежи и спорта Зарифа Зульфугарова, приняли участие первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Союзбек Надырбеков, начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов и др.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

Фото: Мирджавид Эминоглу