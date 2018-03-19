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    В аэропортах Азербайджана началась выдача виз приезжающим в страну гражданам Ирана

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "В аэропортах Азербайджана, имеющих статус международного, приступили к выдаче въездных виз приезжающим в страну гражданам Ирана".

    Об этом в заявлении Report сказал руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

    По его словам, решение вступило в силу 15 марта:

    "Надеемся, что данное решение будет способствовать дальнейшему развитию гуманитарных, торгово-экономических отношений между дружественными и соседними странами - Азербайджаном и Ираном, а также расширит контакты между людьми".

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