В аэропортах Азербайджана началась выдача виз приезжающим в страну гражданам Ирана

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "В аэропортах Азербайджана, имеющих статус международного, приступили к выдаче въездных виз приезжающим в страну гражданам Ирана".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, решение вступило в силу 15 марта:

"Надеемся, что данное решение будет способствовать дальнейшему развитию гуманитарных, торгово-экономических отношений между дружественными и соседними странами - Азербайджаном и Ираном, а также расширит контакты между людьми".