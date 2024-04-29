В администрации президента Турции прошло мероприятие, посвященное Шуше

В администрации президента Турции при организации посольства Азербайджана в этой стране прошло мероприятие под названием "Дорогой город Шуша".

В администрации президента Турции при организации посольства Азербайджана в этой стране прошло мероприятие под названием "Дорогой город Шуша".

Как сообщает турецкое бюро Report, в нем приняли участие специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, старший советник президента Турции Ялчин Топчу, генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY) Султан Раев, посол Турции в Азербайджане Рашад Мамедов, редактор журнала "İrs" ("Наследие") Муса Марджанлы, глава компании "Pasha Life Insurance" Нияз Исмайлов.

Участникам мероприятия рассказали о Шуше, которая была объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году, и о победе Азербайджана в 44-дневной войне.

После мероприятия состоялась презентация книги "Дорогой город Шуша".