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В Администрации президента Турции почтили память Гейдара Алиева

В Администрации президента Турции почтили память Гейдара Алиева В зале Симфонического оркестра Администрации президента Турции в Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 23:47
В Администрации президента Турции почтили память Гейдара Алиева

В зале Симфонического оркестра Администрации президента Турции в Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает местное бюро Report, церемония была организована посольством Азербайджана и министерством культуры и туризма Турции.

На мероприятии выступили депутаты парламента Азербайджана и Турции, посол нашей страны Рашад Мамедов, ректор Анкаринского университета, профессор Недждет Юнювар, старший советник президента Турции Ильнур Чевик, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов, представители прессы, проживающие в Анкаре азербайджанцы и другие лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Prezident Administrasiyasında Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

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