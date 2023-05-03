В Администрации президента Турции почтили память Гейдара Алиева

В зале Симфонического оркестра Администрации президента Турции в Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В зале Симфонического оркестра Администрации президента Турции в Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает местное бюро Report, церемония была организована посольством Азербайджана и министерством культуры и туризма Турции.

На мероприятии выступили депутаты парламента Азербайджана и Турции, посол нашей страны Рашад Мамедов, ректор Анкаринского университета, профессор Недждет Юнювар, старший советник президента Турции Ильнур Чевик, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов, представители прессы, проживающие в Анкаре азербайджанцы и другие лица.