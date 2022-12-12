В АДА состоялась панельная дискуссия на тему “Гейдар Алиев и азербайджанская модель внешней политики”

При поддержке Азербайджанского молодежного фонда и организации Платформы азербайджанских студентов и выпускников (ASAP) в Университете АДА состоялась панельная дискуссия на тему “Гейдар Алиев и азербайджанская модель внешней политики”, посвященная

При поддержке Азербайджанского молодежного фонда и организации Платформы азербайджанских студентов и выпускников (ASAP) в Университете АДА состоялась панельная дискуссия на тему “Гейдар Алиев и азербайджанская модель внешней политики”, посвященная Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

По сообщению Report, сначала память великого лидера почтили минутой молчания.

В первой части мероприятия выступили проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде и исполнительный директор Платформы азербайджанских студентов и выпускников Рафаэль Гаджибейли, которые рассказали о внимании и заботе, проявленных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым к молодежи во время руководства нашей страной. Было подчеркнуто, что результатом успешного продолжения президентом Ильхамом Алиевым государственной молодежной политики, основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, является то, что сегодня азербайджанская молодежь выделяется своими достижениями во всех сферах.

Вторая часть мероприятия продолжилась в формате панельных дискуссий. В ходе обсуждения темы ”Гейдар Алиев и азербайджанская модель внешней политики" заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, исполнительный директор Молодежного фонда Фарид Джафаров, проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде поделились с молодежью своими исследованиями в этой области.

Было отмечено, что внешняя политика, проводимая великим лидером, была направлена, прежде всего, на установление и развитие равных взаимовыгодных отношений со всеми государствами мира. Именно энергетическая политика, заложенная усилиями общенационального лидера, стала основой экономического развития Азербайджана. Эта успешная политика способствовала проведению эффективных реформ в различных сферах, в том числе, развитию человеческого капитала на примере молодежи как важнейшего фактора.

В ходе панельных дискуссий было отмечено, что физически и морально здоровая молодежь стала движущей силой нашей исторической победы в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Обновление и развитие, начавшиеся в нашей стране тридцать лет назад с приходом к власти гениальной личности, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, вышли на новый уровень в свете исторической победы президента Ильхама Алиева.