В АДА проходит мероприятие в связи с 30-летием дипотношений между Азербайджаном и Туркменистаном

Сегодня в Университете АДА начал свою работу телемост, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Сегодня в Университете АДА начал свою работу телемост, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как передает Report, в числе почетных спикеров и гостей в мероприятии принимают участие чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Туркменистане Гасан Зейналов, проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде, вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров, руководитель туркмено-азербайджанской рабочей группы по межпарламентским связям, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фазаиль Агамали, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов и многие другие.

Модератором мероприятия выступает Советник проректора по государственным, внешним и студенческим связям, Заместитель директора Института развития и дипломатии Университета АДА Айгюн Гаджиева.