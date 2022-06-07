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В АДА проходит мероприятие в связи с 30-летием дипотношений между Азербайджаном и Туркменистаном

В АДА проходит мероприятие в связи с 30-летием дипотношений между Азербайджаном и Туркменистаном Сегодня в Университете АДА начал свою работу телемост, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.
Внешняя политика
7 июня 2022 г. 16:03
В АДА проходит мероприятие в связи с 30-летием дипотношений между Азербайджаном и Туркменистаном

Сегодня в Университете АДА начал свою работу телемост, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как передает Report, в числе почетных спикеров и гостей в мероприятии принимают участие чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Туркменистане Гасан Зейналов, проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде, вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров, руководитель туркмено-азербайджанской рабочей группы по межпарламентским связям, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фазаиль Агамали, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов и многие другие.

Модератором мероприятия выступает Советник проректора по государственным, внешним и студенческим связям, Заместитель директора Института развития и дипломатии Университета АДА Айгюн Гаджиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA-da Azərbaycan və Türkmənistan arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyi münasibətilə tədbir keçirilir
Версия на английском языке ФотоAnniversary of Azerbaijan-Turkmenistan diplomatic relations underway at ADA

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