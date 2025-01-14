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В Абу-Даби проходит Неделя устойчивого развития с участием мировых лидеров

В Абу-Даби проходит Неделя устойчивого развития с участием мировых лидеров В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби проходит Неделя устойчивого развития.
Внешняя политика
14 января 2025 г. 10:34
В Абу-Даби проходит Неделя устойчивого развития с участием мировых лидеров

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби проходит Неделя устойчивого развития.

Как сообщает корреспондент Report из ОАЭ, саммит этого года, начавшийся 12 января, посвящен теме "Отраслевая интеграция для устойчивого будущего".

Целью мероприятия, собравшего мировых лидеров, является открытие новых возможностей для социально-экономического развития.

В рамках Недели устойчивого развития участники со всего мира будут делиться знаниями, определять различные стратегии развития, а также демонстрировать передовые технологии в павильонах международных компаний.

Следует отметить, что Неделя устойчивого развития проводится ежегодно с 2008 года в столице ОАЭ - Абу-Даби и считается одним из ведущих мировых мероприятий по устойчивому развитию.

Мероприятие считается важной стратегической платформой для объединения усилий в борьбе с вызовами, связанными с изменением климата, обеспечением устойчивого экономического развития и процессом зеленого восстановления.

В Неделе устойчивого развития Абу-Даби ежегодно участвуют более 50 тысяч человек, более 175 стран, главы государств, представители более 1000 деловых кругов.

Мероприятие продлится до 18 января.

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Версия на английском языке ФотоWorld leaders convene in UAE as Abu Dhabi Sustainability Week kicks off
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya liderlərini bir araya gətirən Əbu-Dabi Dayanıqlılıq Həftəsi keçirilir

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