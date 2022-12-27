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Байрамов: В 2022 году Азербайджан продолжил работу по открытию дипмиссий за рубежом

Байрамов: В 2022 году Азербайджан продолжил работу по открытию дипмиссий за рубежом В 2022 году Азербайджан продолжил работу по открытию дипломатических миссий за рубежом. Было принято решение об открытии посольств в Израиле, Алжире и представительского офиса в Палестине.
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 15:37
Байрамов: В 2022 году Азербайджан продолжил работу по открытию дипмиссий за рубежом

В 2022 году Азербайджан продолжил работу по открытию дипломатических миссий за рубежом. Было принято решение об открытии посольств в Израиле, Алжире и представительского офиса в Палестине.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Азербайджан всегда уделял особое внимание развитию двусторонних отношений.

В этом году активно развивалось сотрудничество с Россией, странами Центральной Азии, США, Китаем, Пакистаном.

Также в этом году под председательством Азербайджана был выдвинут ряд важных инициатив в рамках Движения неприсоединения, был проведен молодежный саммит этой организации.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan 2022-ci ildə xaricdə diplomatik nümayəndəliklər açmağa davam edib”

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