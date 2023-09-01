Эксперт: Узбекистан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере логистики

Азербайджан и Узбекистан связывают не только уникальные исторические и культурные узы, но и динамично развивающееся экономическое партнерство во многих отраслях.

Азербайджан и Узбекистан связывают не только уникальные исторические и культурные узы, но и динамично развивающееся экономическое партнерство во многих отраслях.

Об этом Report заявила узбекский политический обозреватель и журналист Шарофат Махмудова.

По словам Махмудовой, достигнутое в этом году соглашение о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании и динамичное развитие энергетического сотрудничества между странами, несомненно, способствуют укреплению экономического партнерства между Баку и Ташкентом.

"Азербайджан занимает стратегически важное географическое положение между Европой и Азией, что делает ее привлекательной для Узбекистана страной с точки зрения развития сотрудничества в сфере логистики и транспорта", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что Узбекистан может использовать морские порты и железнодорожные маршруты Азербайджана для поставок узбекских товаров на европейские рынки.