О нас

Эксперт: Узбекистан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере логистики

Эксперт: Узбекистан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере логистики Азербайджан и Узбекистан связывают не только уникальные исторические и культурные узы, но и динамично развивающееся экономическое партнерство во многих отраслях.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 17:40
Эксперт: Узбекистан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере логистики

Азербайджан и Узбекистан связывают не только уникальные исторические и культурные узы, но и динамично развивающееся экономическое партнерство во многих отраслях.

Об этом Report заявила узбекский политический обозреватель и журналист Шарофат Махмудова.

По словам Махмудовой, достигнутое в этом году соглашение о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании и динамичное развитие энергетического сотрудничества между странами, несомненно, способствуют укреплению экономического партнерства между Баку и Ташкентом.

"Азербайджан занимает стратегически важное географическое положение между Европой и Азией, что делает ее привлекательной для Узбекистана страной с точки зрения развития сотрудничества в сфере логистики и транспорта", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что Узбекистан может использовать морские порты и железнодорожные маршруты Азербайджана для поставок узбекских товаров на европейские рынки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Özbəkistan Azərbaycanla logistika sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlıdır”

Самое читаемое

Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции Мишни и Алхаслы
В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Мишни" и "Алхаслы"
25 августа 2023 г. 20:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi