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Узбекский эксперт о перспективных сферах сотрудничества Баку-Ташкент

Узбекский эксперт о перспективных сферах сотрудничества Баку-Ташкент "Одним из наиболее перспективных направлений двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном является развитие стабильной цепочки поставок и прочной транспортной инфраструктуры. Ожидается, что эта сфера значительно расширит торгово-экономи
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 16:50
Узбекский эксперт о перспективных сферах сотрудничества Баку-Ташкент

"Одним из наиболее перспективных направлений двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном является развитие стабильной цепочки поставок и прочной транспортной инфраструктуры. Ожидается, что эта сфера значительно расширит торгово-экономические связям между двумя странами".

Об этом Report сказал узбекский эксперт Олег Голишников.

По его словам, Узбекистан последние несколько лет проводит активную внешнюю политику, и диверсификация торгово-экономических связей является неотъемлемой частью этой политики.

Эксперт считает, внешняя политика Узбекистана основана на прагматических интересах: "Поэтому официальный Ташкент, ориентируясь на экономические выгоды, укрепляет прагматическое сотрудничество на международной арене, особенно в Центральной Азии. Это касается сотрудничества Узбекистана со многими странами и международными организациями, в том числе с Организацией тюркских государств, полноправными членами которой являются Узбекистан и Азербайджан".

Комментируя визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан, эксперт подчеркнул, что этот визит привлекает внимание к растущим многогранным отношениям и дружбе между двумя странами, а также народами:

"Две страны сотрудничают в различных областях, таких как торговля и экономика, транспорт и логистика, политические отношения и безопасность, культура и связи между людьми. Не сомневаюсь, что это сотрудничество будет развиваться в долгосрочной перспективе".

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Версия на английском языке Uzbek expert names most promising directions of bilateral cooperation between Baku and Tashkent 
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanlı ekspert Bakı-Daşkənd əməkdaşlığının ən perspektivli sahələrini açıqlayıb

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