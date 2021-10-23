Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане

Ташкент в настоящее время не рассматривает вопрос признания временного правительства Афганистана, это не стоит на повестке дня.

Ташкент в настоящее время не рассматривает вопрос признания временного правительства Афганистана, это не стоит на повестке дня. Узбекистан выступает за инклюзивное правительство в соседней стране.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сиддиков, выступая на встрече в Ташкенте в рамках экспертной платформы "Установление добрососедских отношений в Центральной Азии: прагматичная внешняя политика Узбекистана".

"Признание временного правительства Афганистана Узбекистаном в настоящее время не рассматривается", - заявил Сиддиков.

По его словам, в настоящее время Узбекистан больше всего занят вопросами гуманитарного характера по Афганистану.

"В целом, мы за создание в Афганистане инклюзивного правительства", - добавил замглавы МИД Узбекистана.