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Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане

Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане Ташкент в настоящее время не рассматривает вопрос признания временного правительства Афганистана, это не стоит на повестке дня.
Внешняя политика
23 октября 2021 г. 11:22
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане

Ташкент в настоящее время не рассматривает вопрос признания временного правительства Афганистана, это не стоит на повестке дня. Узбекистан выступает за инклюзивное правительство в соседней стране.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сиддиков, выступая на встрече в Ташкенте в рамках экспертной платформы "Установление добрососедских отношений в Центральной Азии: прагматичная внешняя политика Узбекистана".

"Признание временного правительства Афганистана Узбекистаном в настоящее время не рассматривается", - заявил Сиддиков.

По его словам, в настоящее время Узбекистан больше всего занят вопросами гуманитарного характера по Афганистану.

"В целом, мы за создание в Афганистане инклюзивного правительства", - добавил замглавы МИД Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Əfqanıstanda inklüziv hökumətin qurulmasına tərəfdardır
Версия на английском языке Uzbekistan advocates for inclusive government in Afghanistan

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