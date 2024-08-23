Мирзиёев: Узбекистан серьезно готовится к участию в COP29

Узбекистан серьезно готовится к своему участию в климатической конференции COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Узбекистан серьезно готовится к своему участию в климатической конференции COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого заседания Азербайджано-узбекского Высшего межгосударственного совета.

Мирзиёев подчеркнул, что в этом году Азербайджан примет глобальный климатический саммит COP29, одно из самых крупных международных мероприятий в мире.

"Такой саммит впервые проходит в нашем обширном регионе. И это еще раз подтверждает признание эффективности внешнеполитического курса Азербайджана. Желаю больших успехов. Мы всегда будем рядом с вами", - сказал он, добавив, что Узбекистан также серьезно готовится к конференции.