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Мирзиёев: Узбекистан серьезно готовится к участию в COP29

Мирзиёев: Узбекистан серьезно готовится к участию в COP29 Узбекистан серьезно готовится к своему участию в климатической конференции COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 12:36
Мирзиёев: Узбекистан серьезно готовится к участию в COP29

Узбекистан серьезно готовится к своему участию в климатической конференции COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого заседания Азербайджано-узбекского Высшего межгосударственного совета.

Мирзиёев подчеркнул, что в этом году Азербайджан примет глобальный климатический саммит COP29, одно из самых крупных международных мероприятий в мире.

"Такой саммит впервые проходит в нашем обширном регионе. И это еще раз подтверждает признание эффективности внешнеполитического курса Азербайджана. Желаю больших успехов. Мы всегда будем рядом с вами", - сказал он, добавив, что Узбекистан также серьезно готовится к конференции.

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Версия на английском языке Mirziyoyev: Uzbekistan seriously preparing for participation in COP29
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti: COP29-da iştiraka ciddi hazırlaşırıq

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