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Узбекистан призвал к практической реализации инициативы по созданию Цифрового транспортного и таможенного ведомства

Узбекистан призвал к практической реализации инициативы по созданию Цифрового транспортного и таможенного ведомства Узбекистан предложил приступить к практической реализации инициативы о создании Цифрового транспортного и таможенного ведомства.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 15:40
Узбекистан призвал к практической реализации инициативы по созданию Цифрового транспортного и таможенного ведомства

Узбекистан предложил приступить к практической реализации инициативы по созданию Цифрового транспортного и таможенного ведомства.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом президент Шавкат Мирзиеёв заявил на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Последние геополитические события вновь показали, насколько высок риск сбоя международных логистических цепочек, а также стратегическое значение формирования альтернативных транспортных коридоров", - сказал он.

В этом контексте Мирзиеёв отметил значение проекта железнодорожной магистрали "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", запущенного в прошлом году, с перспективой его сопряжения с Трансафганским коридором.

"Считаем, что настало время приступить к практической реализации инициативы по созданию Цифрового транспортного и таможенного ведомства в целях налаживания на системной основе работы по цифровизации транспортно-логистической сферы, и выступаем за активизацию переговоров на уровне экспертов", - выделил он.

Президент Узбекистана также добавил, что актуальными задачами являются открытие новых авиамаршрутов в регионе, внедрение инновационных форматов сотрудничества между авиакомпаниями, разработка интегрированных маркетинговых стратегий между сферами туризма и авиации. Для обсуждения этих вопросов Узбекистан предлагает провести в Самарканде форум национальных авиакомпаний.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Rəqəmsal nəqliyyat və gömrük idarəsinin yaradılmasına çağırış edib

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