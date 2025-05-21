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Узбекистан принят в члены Фонда тюркской культуры и наследия

Узбекистан принят в члены Фонда тюркской культуры и наследия В рамках неофициального Саммита ОТГ, проходящего в Венгрии, было принято решение о присоединении Узбекистана к Фонду тюркской культуры и наследия.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 15:21
Узбекистан принят в члены Фонда тюркской культуры и наследия

В рамках неофициального Саммита ОТГ, проходящего в Венгрии, было принято решение о присоединении Узбекистана к Фонду тюркской культуры и наследия.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом рассказал Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

По его словам, это также является важным шагом для укрепления культурных связей и сохранения, продвижения и развития богатого и разнообразного наследия евразийского мира:

"В то же время Совет Министров иностранных дел ОТГ также утвердил решение о назначении исполнительного директора представительства в Будапеште. Это представительство сыграло значительную роль в укреплении сотрудничества, координации и связей с нашими европейскими партнерами. Затем главы государств утвердили заявление по Афганистану. Это отражает единую позицию и скоординированный подход Организации тюркских государств в отношении меняющейся ситуации в Афганистане. Мы вновь подтверждаем наше обязательство вносить вклад в региональный мир, стабильность и гуманитарную поддержку".

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Türk Mədəniyyəti və İrsi Fonduna üzv qəbul edilib

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