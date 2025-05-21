Узбекистан предлагает создание платформы Turk trade

Узбекистан предлагает создание платформы Turk trade.

Узбекистан предлагает создание платформы Turk trade.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, с таким предложением выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ.

Он рассказал о шагах, которые необходимо предпринять для экономического развития ОТГ: "Узбекистан предлагает создание платформы Turk trade. Мы также должны реализовать совместную инвестиционную программу".

Мирзиёев заявил, что Узбекистан поддерживает прекращение российско-украинской войны путем переговоров, при этом высоко оценив усилия Турции в этом направлении.