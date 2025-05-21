Узбекистан упростит въезд для граждан Азербайджана

Узбекистан планирует разрешить гражданам Азербайджана, России и Казахстана въезд в страну по внутреннему паспорту или ID-карте.

Узбекистан планирует разрешить гражданам Азербайджана, России и Казахстана въезд в страну по внутреннему паспорту или ID-карте.

Как передает Report, об этом говорится в указе президента страны Шавката Мирзиёева “О мерах по повышению роли и значения туризма в экономике путем кардинального увеличения потока туристов и ускоренного расширения объема туристских услуг в 2025-2026 год”.

Согласно документу, инициатива направлена на упрощение поездок, развитие туризма, деловых и гуманитарных контактов.

Для увеличения потока туристов в регионы страны, МИД Узбекистана поручено в трехмесячный срок начать переговоры [с соответствующими ведомствами этих трех стран] и по их итогам внести свои предложения (в правительство). Предложения касаются введения режима въезда на территорию республики на срок до 30 дней для граждан РФ, Казахстана и Азербайджана по внутреннему документу либо ID-карте, в том числе для граждан в возрасте до 16 лет - по “киндер паспорту”.

Сейчас между странами уже действует безвизовый режим сроком до 60 дней, но при въезде требуется загранпаспорт.