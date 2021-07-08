Узаконят статус проживающих в Турции азербайджанских вынужденных переселенцев

Будут продолжены работы по уточнению правого статуса проживающих в Турции граждан Азербайджана и проживающих в Азербайджане граждан Турции.

Будут продолжены работы по уточнению правого статуса проживающих в Турции граждан Азербайджана и проживающих в Азербайджане граждан Турции.

Как передает Report, в 2021-2022 годы будет узаконен правовой статус граждан Азербайджана, которые в 1990-2000 годы переехали в Турцию в связи с армяно-азербайджанским конфликтом и в настоящее время не имеют никакого статуса, в том числе медицинской и социальной страховки, не могут воспользоваться образовательными, нотариальными и др. правами.

Кроме того, совместно с Азербайджаном будут выполнены работы по решению социальных и юридических проблем этих лиц.

С турецкой стороны работы будут выполнены соответствующим управлением Министерства иностранных дел, а азербайджанской – Госкомитетом по работе с диаспорой.