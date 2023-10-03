Эльнур Солтанов: Уверен, что германо-азербайджанские отношения и впредь будут развиваться

Уверен, что отношения между Германией и Азербайджанои продолжат развиваются.

"Уверен, что отношения между Германией и Азербайджаном и впредь будут развиваться".

Как передает Report , об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на праздновании национального дня Германии - Дня единства.

По его словам, вот уже более 30 лет отношения между странами развиваются в различных направлениях: "Германия является одним из самых крупных инвесторов в Азербайджан. В Азербайджане действуют более 200 немецкий компаний в различных секторах".

Он отметил, что одним из основных направлений сотрудничества как с Германией, так и с ЕС является энергетика: "Азербайджан поставляет газ в Европу через ЮГК, проект, который Германия с первого дня поддерживала. Помимо этого, Германия участвовала во многих значимых проектах в Азербайджане".

В свою очередь, посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман отметил, что Германия надеется на полное восстановление долгожданного мира в регионе Южного Кавказа.

По его словам, дипломатическим отношениям между Азербайджаном и Германией более 30 лет: "Я уверен, что эти отношения будут еще больше развиваться".