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Увеличилось число авиарейсов из России в Азербайджан

Увеличилось число авиарейсов из России в Азербайджан Увеличилось число авиарейсов из России в Азербайджан.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 13:14
Увеличилось число авиарейсов из России в Азербайджан

Увеличилось число авиарейсов из России в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в расширенном составе 18 ноября.

"Накануне вашего визита я просмотрел некоторые статистические данные. Я рад, что количество рейсов быстро растет. Действует более 130 рейсов в неделю, то есть мы практически достигли самого высокого показателя, и поток туристов из России также растет", заявил глава государства.

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Версия на английском языке Number of flights and arrivals from Russia to Azerbaijan increases
Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Azərbaycana reyslərin və gələnlərin sayı artıb

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