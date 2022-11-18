Увеличилось число авиарейсов из России в Азербайджан

Увеличилось число авиарейсов из России в Азербайджан.

Увеличилось число авиарейсов из России в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в расширенном составе 18 ноября.

"Накануне вашего визита я просмотрел некоторые статистические данные. Я рад, что количество рейсов быстро растет. Действует более 130 рейсов в неделю, то есть мы практически достигли самого высокого показателя, и поток туристов из России также растет", заявил глава государства.