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    Увеличена сумма расходов на международную деятельность и оплату членских взносов в международные организации на 2017 год

    В законопроекте о госбюджете Азербайджана на 2017 год предусматривается выделение 237 млн манатов

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма расходов на международную деятельность и оплату членских взносов в международные организации, предложенная в госбюджете Азербайджана на следующий год. Как сообщает Report, в законопроекте о госбюджете на 2017 год предусматривается выделение 237 млн манатов на международную деятельность и оплату членских взносов в международные организации.

    Отметим, что в законопроекте госбюджета за 2016 год на международную деятельность и оплату членских взносов в международные организации предусматривалось выделение 193 млн. 300 тыс. манатов. 

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