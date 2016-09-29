Увеличена сумма расходов на международную деятельность и оплату членских взносов в международные организации на 2017 год

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма расходов на международную деятельность и оплату членских взносов в международные организации, предложенная в госбюджете Азербайджана на следующий год. Как сообщает Report, в законопроекте о госбюджете на 2017 год предусматривается выделение 237 млн манатов на международную деятельность и оплату членских взносов в международные организации.

Отметим, что в законопроекте госбюджета за 2016 год на международную деятельность и оплату членских взносов в международные организации предусматривалось выделение 193 млн. 300 тыс. манатов.