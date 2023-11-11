Утверждено соглашение о строительстве Азербайджаном жилых домов в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение, предусматривающее строительство правительством Азербайджана жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в провинции Кахраманмараш, подвергшемуся разрушениям в результате землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение, предусматривающее строительство правительством Азербайджана жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в провинции Кахраманмараш, подвергшемуся разрушениям в результате землетрясения.

Как сообщает Report, документ опубликован в официальной газете Турции "Rəsmi Gazete".

В соответствии с соглашением, Азербайджан построит в одном из пострадавших от землетрясения районов провинции Кахраманмараш жилые дома, начальную школу, детский сад и культурный центр.

На реализацию проекта правительство Азербайджана выделит 100 млн долларов США.

В рамках соглашения о сотрудничестве исполнителями выступят Департамент жилищного строительства Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции (TOKI) и Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MIDA).

Соглашение было подписано 25 сентября 2023 года в городе Нахчыване.

Напомним, что два мощных землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш произошли 6 февраля этого года. В результате стихийного бедствия погибли свыше 50 тыс. человек.