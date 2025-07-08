Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Иорданией в области управления стихийными бедствиями

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области управления стихийными бедствиями и кризисами между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства", подписанное 28 апреля 2025 года в Аммане.

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области управления стихийными бедствиями и кризисами между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства", подписанное 28 апреля 2025 года в Аммане.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит Правительству Иорданского Хашимитского Королевства уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.