О нас

Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Иорданией в области управления стихийными бедствиями

Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Иорданией в области управления стихийными бедствиями Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области управления стихийными бедствиями и кризисами между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства", подписанное 28 апреля 2025 года в Аммане.
Внешняя политика
8 июля 2025 г. 17:14
Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Иорданией в области управления стихийными бедствиями

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области управления стихийными бедствиями и кризисами между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства", подписанное 28 апреля 2025 года в Аммане.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит Правительству Иорданского Хашимитского Королевства уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla İordaniyanın fəlakət və böhranların idarə edilməsi sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi