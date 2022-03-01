Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения с Турцией

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении ”Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности".
Как сообщает Report, другим указом президента Азербайджана утверждено ”Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области рыболовства".
Министерству экологии и природных ресурсов поручено обеспечить реализацию положений соглашений.
Кроме того, Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление турецкому правительству о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашений в силу.