Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения с Турцией

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении ”Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности".

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении ”Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности".

Как сообщает Report, другим указом президента Азербайджана утверждено ”Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области рыболовства".

Министерству экологии и природных ресурсов поручено обеспечить реализацию положений соглашений.

Кроме того, Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление турецкому правительству о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашений в силу.