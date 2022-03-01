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Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения с Турцией

Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения с Турцией Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении ”Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности".
Внешняя политика
1 марта 2022 г. 15:07
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения с Турцией

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении ”Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности".

Как сообщает Report, другим указом президента Азербайджана утверждено ”Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области рыболовства".

Министерству экологии и природных ресурсов поручено обеспечить реализацию положений соглашений.

Кроме того, Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление турецкому правительству о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашений в силу.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev approves Azerbaijan-Turkiye deal on co-op in mining industry
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Türkiyə arasındakı iki sazişi təsdiqləyib

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