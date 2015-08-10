 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Утвержден состав Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Великобританией - СПИСОК

    Шахин Мустафаев назначен сопредседателем комиссии

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со стороны Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со стороны Азербайджанской Республики утвержден в следующем составе:

    Сопредседатель комиссии

    Шахин Мустафаев – министр экономики и промышленности Азербайджанской Республики

    Члены комиссии:

    Вагиф Алиев – первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Халаф Халафов – заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

    Тогрул Мусаев – заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики

    Гюльмамед Джавадов – заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

    Эльмир Велизаде – заместитель министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

    Рауф Гаджиев – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

    Сейфеддин Талыбов – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

    Джейхун Байрамов – заместитель министра образования Азербайджанской Республики

    Нигяр Алиева – заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

    Интигам Бабаев – заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

    Сафар Мехдиев – первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

    Хагани Абдуллаев – заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

    Эльшад Насиров – вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

    Таир Тагизаде – чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

    Намиг Халилов – начальник Государственной службы страхового надзора министерства финансов Азербайджанской Республики.

    Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление стороне Великобритании и Северной Ирландии о составе Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со стороны Азербайджанской Республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi