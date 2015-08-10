Утвержден состав Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Великобританией - СПИСОК

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со стороны Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со стороны Азербайджанской Республики утвержден в следующем составе:

Сопредседатель комиссии

Шахин Мустафаев – министр экономики и промышленности Азербайджанской Республики

Члены комиссии:

Вагиф Алиев – первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики

Халаф Халафов – заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Тогрул Мусаев – заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики

Гюльмамед Джавадов – заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

Эльмир Велизаде – заместитель министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Рауф Гаджиев – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Сейфеддин Талыбов – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Джейхун Байрамов – заместитель министра образования Азербайджанской Республики

Нигяр Алиева – заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

Интигам Бабаев – заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Сафар Мехдиев – первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Хагани Абдуллаев – заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

Эльшад Насиров – вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

Таир Тагизаде – чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Намиг Халилов – начальник Государственной службы страхового надзора министерства финансов Азербайджанской Республики.

Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление стороне Великобритании и Северной Ирландии о составе Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со стороны Азербайджанской Республики.