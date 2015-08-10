Утвержден состав Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Великобританией - СПИСОК

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со стороны Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со стороны Азербайджанской Республики утвержден в следующем составе:
Сопредседатель комиссии
Шахин Мустафаев – министр экономики и промышленности Азербайджанской Республики
Члены комиссии:
Вагиф Алиев – первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики
Халаф Халафов – заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики
Тогрул Мусаев – заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики
Гюльмамед Джавадов – заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики
Эльмир Велизаде – заместитель министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
Рауф Гаджиев – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Сейфеддин Талыбов – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Джейхун Байрамов – заместитель министра образования Азербайджанской Республики
Нигяр Алиева – заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики
Интигам Бабаев – заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Сафар Мехдиев – первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Хагани Абдуллаев – заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики
Эльшад Насиров – вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
Таир Тагизаде – чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Намиг Халилов – начальник Государственной службы страхового надзора министерства финансов Азербайджанской Республики.
Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление стороне Великобритании и Северной Ирландии о составе Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со стороны Азербайджанской Республики.
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