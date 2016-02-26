​Утвержден состав азербайджанской делегации на сессии Комитета ООН

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении состава делегации республики на 89-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН.

Как передает Report, согласно распоряжению, на рассмотрении седьмого, восьмого и девятого периодического доклада в рамках 89-ой сессии Комитета ООН об устранении всех видов расовой дискриминации, которая пройдет с 25 апреля по 13 мая 2016 года в Женеве, азербайджанская делегация будет представлена в следующем составе:

Глава делегации

Халаф Халафов - заместитель министра иностранных дел

Члены делегации

Орудж Залов - заместитель министра внутренних дел

Тогрул Мусаев - заместитель министра юстиции

Севда Мамедалиева - заместитель министра культуры и туризма

Фирудин Гурбанов - заместитель министра образования

Намиг Аскеров - заместитель Генерального прокурора.