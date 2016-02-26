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    ​Утвержден состав азербайджанской делегации на сессии Комитета ООН

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении состава делегации республики на 89-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН.

    Как передает Report, согласно распоряжению, на рассмотрении седьмого, восьмого и девятого периодического доклада в рамках 89-ой сессии Комитета ООН об устранении всех видов расовой дискриминации, которая пройдет с 25 апреля по 13 мая 2016 года в Женеве, азербайджанская делегация будет представлена в следующем составе:

    Глава делегации

    Халаф Халафов - заместитель министра иностранных дел

    Члены делегации

    Орудж Залов - заместитель министра внутренних дел

    Тогрул Мусаев - заместитель министра юстиции

    Севда Мамедалиева - заместитель министра культуры и туризма

    Фирудин Гурбанов - заместитель министра образования

    Намиг Аскеров - заместитель Генерального прокурора.

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