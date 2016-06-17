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    Утвержден состав азербайджано-катарской межправительственной комиссии

    ​Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар со стороны Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно документу, утвержден состава Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар со стороны Азербайджанской Республики:

    сопредседатель Комиссии

    Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

    члены Комиссии

    Ильгар Фатизаде - первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

    Вагиф Алиев - первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Халаф Халафов - заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

    Сахил Бабаев - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

    Фирудин Гурбанов - заместитель министра образования Азербайджанской Республики

    Натиг Аббасов - заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

    Сейфеддин Талыбов - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

    Сафар Мехтиев - первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

    Эльшад Насиров - вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

    Тофиг Абдуллаев - чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Государстве Катар.

    Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить стороне Государства Катар соответствующее уведомление о составе Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар со стороны Азербайджанской Республики, утвержденном настоящим распоряжением.

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