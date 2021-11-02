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Утвержден план работы Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2022 год

Утвержден план работы Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2022 год 27-28 октября в Пятигорске (Россия) состоялось десятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.
Внешняя политика
2 ноября 2021 г. 18:40
Утвержден план работы Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2022 год

27-28 октября в Пятигорске (Россия) состоялось десятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на заседании были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также утвержден план работы комиссии на 2022 год.

Стороны заявили о полном выполнении плана работы комиссии на 2021 год.

Встреча прошла в духе открытого диалога и взаимопонимания.

Очередное заседание комиссии планируется провести на территории Азербайджана. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

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Версия на английском языке Azerbaijani-Russian border commission approves plan of activities for 2022
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Rusiya birgə demarkasiya komissiyasının 2022-ci il üçün iş planı təsdiqlənib

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