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    Утвержден план работы Комиссии по демаркации госграницы между Азербайджаном и Россией на следующий год

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Москве состоялось шестое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден план работы Комиссии на 2019 год и подписан протокол заседания.

    "Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога", - отметили в МИД. 

    Следующее заседание Совместной комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.

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