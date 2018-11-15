Утвержден план работы Комиссии по демаркации госграницы между Азербайджаном и Россией на следующий год

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Москве состоялось шестое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден план работы Комиссии на 2019 год и подписан протокол заседания.

"Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога", - отметили в МИД.

Следующее заседание Совместной комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.