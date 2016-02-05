Утвержден новый состав делегации Азербайджана в ПА НАТО, из списка исключен Тахир Сулейманов - СПИСОК

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее НАТО.

Как сообщает Report, в него вошли 5 человек.

В новый состав вошли первый заместитель председателя Милли Меджлиса, представляющий в парламенте правящую партию "Новый Азербайджан" (ПНА) Зияфет Асеров, заместитель исполнительного секретаря ПНА, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сиявуш Новрузов, депутаты от ПНА Малахат Ибрагимгызы, Камран Байрамов и председатель партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), депутат Гудрат Гасангулиев.

Включенный в состав Камран Байрамов заменил депутата Тахира Сулейманова. К.Байрамов является депутатом парламента и был избран на выборах в октябре 2015 года из Шамкир-Дашкесанского избирательного округа №100.

Зияфет Аскеров вновь назначен руководителем делегации Азербайджана в ПА НАТО.