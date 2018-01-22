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    Утвержден новый президент ПАСЕ

    Им стал итальянский депутат Микеле Николетти

    Страсбург. 22 января. REPORT.AZ/ На пост нового президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвержден итальянский депутат Микеле Николетти. Как сообщает французское бюро Report, М. Николетти был утвержден на этот пост сегодня в рамках зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. 

    Напомним, он являлся единственным кандидатом на этот пост.  Микеле Николетти избран Председателем ПАСЕ на год, до января 2019, с возможностью продления мандата еще на один срок.

    Микеле Николлети является членом Парламентской ассамблеи с 2013 года, с 2014 года возглавляет итальянскую делегацию в ПАСЕ, а с 2016 года является Главой Группы социалистов.

    6 октября прошлого года Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.

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