Утвержден новый президент ПАСЕ

Страсбург. 22 января. REPORT.AZ/ На пост нового президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвержден итальянский депутат Микеле Николетти. Как сообщает французское бюро Report, М. Николетти был утвержден на этот пост сегодня в рамках зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Напомним, он являлся единственным кандидатом на этот пост. Микеле Николетти избран Председателем ПАСЕ на год, до января 2019, с возможностью продления мандата еще на один срок.

Микеле Николлети является членом Парламентской ассамблеи с 2013 года, с 2014 года возглавляет итальянскую делегацию в ПАСЕ, а с 2016 года является Главой Группы социалистов.

6 октября прошлого года Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.