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    Утвержден документ касательно рамочного соглашения между Азербайджаном и ЕС

    За принятие документа проголосовали 577 депутатов, против- 67 и 51 воздержались от голосования

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Утвержден документ касательно рамочного соглашения между Азербайджаном и ЕС.

    Как сообщает Report, сегодня в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге был поставлен на голосование документ "Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой  и Евросоюзом и его странами-членами касательно рамочного соглашения об общих принципах участия  Азербайджана в программах ЕС". 

    "За" принятие документа проголосовали 577 депутатов, "против"- 67 и 51 воздержались от голосования. 

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