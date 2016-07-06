Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Утвержден документ касательно рамочного соглашения между Азербайджаном и ЕС.

Как сообщает Report, сегодня в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге был поставлен на голосование документ "Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Евросоюзом и его странами-членами касательно рамочного соглашения об общих принципах участия Азербайджана в программах ЕС".

"За" принятие документа проголосовали 577 депутатов, "против"- 67 и 51 воздержались от голосования.