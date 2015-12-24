Утвержден бюджет ООН на 2016-2017 гг.

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет всемирной организации на 2016-2017 годы в размере 5,4 млрд. долларов США, что на 2,3% меньше, чем в предыдущий двухлетний период. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая резолюция была принята консенсусом на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи.

Согласно документу, наибольшая часть суммы - более 1,2 млрд. долларов - пойдет на содержание Департамента политических вопросов ООН, в ведении которого находятся 12 миссий и представительств в различных частях мира.

В утвержденный бюджет не входят расходы на операции по поддержанию мира. На текущий финансовый год - до 30 июня 2016 года - на эти цели выделено 8,27 млрд. долларов США.