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    Утвержден бюджет ОБСЕ на 2017 год

    Постоянный совет ОБСЕ в Вене утвердил бюджет организации

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/  Постоянный совет ОБСЕ в Вене сегодня утвердил бюджет организации на 2017 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ,  бюджет ОБСЕ на период с 1 января по 31 декабря 2017 года составляет 138 982 600 евро.

    Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных директивных органов ОБСЕ, в состав которого входят представители всех 57 государств-участников организации. Решения принимаются на основе консенсуса.

    ОБСЕ финансируется за счет взносов  57 стран-членов организации.

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