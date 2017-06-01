Утвержден бюджет ОБСЕ на 2017 год

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Постоянный совет ОБСЕ в Вене сегодня утвердил бюджет организации на 2017 год.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, бюджет ОБСЕ на период с 1 января по 31 декабря 2017 года составляет 138 982 600 евро.

Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных директивных органов ОБСЕ, в состав которого входят представители всех 57 государств-участников организации. Решения принимаются на основе консенсуса.

ОБСЕ финансируется за счет взносов 57 стран-членов организации.