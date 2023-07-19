Уточнены правила приезда армянских журналистов в Азербайджан

Министерство иностранных дел и Совет прессы Азербайджана разъяснили правила, по которым представители армянских СМИ могут посещать Азербайджан.

Министерство иностранных дел и Совет прессы Азербайджана разъяснили правила, по которым представители армянских СМИ могут посещать Азербайджан.

Как сообщает Report, председатель Совета прессы Рашад Меджид заявил на брифинге в министерстве, что, если армянские журналисты захотят посетить Азербайджан, проблем в этом не будет.

По его словам, в разное время в Тбилиси были организованы встречи азербайджанских и армянских журналистов.

Председатель Совета прессы отметил, что для журналистов Армении, которые хотят приехать в Азербайджан в рамках азербайджанского законодательства, открыты двери.

Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сказал, что во время международных мероприятий, проводимых в Азербайджане, в составе иностранных делегаций присутствуют журналисты армянского происхождения: “Одним из необходимых факторов является уважение законов Азербайджана".