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Уточнены правила приезда армянских журналистов в Азербайджан

Уточнены правила приезда армянских журналистов в Азербайджан Министерство иностранных дел и Совет прессы Азербайджана разъяснили правила, по которым представители армянских СМИ могут посещать Азербайджан.
Внешняя политика
19 июля 2023 г. 17:33
Уточнены правила приезда армянских журналистов в Азербайджан

Министерство иностранных дел и Совет прессы Азербайджана разъяснили правила, по которым представители армянских СМИ могут посещать Азербайджан.

Как сообщает Report, председатель Совета прессы Рашад Меджид заявил на брифинге в министерстве, что, если армянские журналисты захотят посетить Азербайджан, проблем в этом не будет.

По его словам, в разное время в Тбилиси были организованы встречи азербайджанских и армянских журналистов.

Председатель Совета прессы отметил, что для журналистов Армении, которые хотят приехать в Азербайджан в рамках азербайджанского законодательства, открыты двери.

Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сказал, что во время международных мероприятий, проводимых в Азербайджане, в составе иностранных делегаций присутствуют журналисты армянского происхождения: “Одним из необходимых факторов является уважение законов Азербайджана".

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Версия на английском языке Press Council clarifies rules on which Armenian journalists can visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Erməni jurnalistlərin Azərbaycana hansı qaydalar əsasında səfər edə biləcəklərinə aydınlıq gətirilib

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