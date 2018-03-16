Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 15 марта был устроен прием в честь участников VI Глобального Бакинского форума.

Как передает Report, в приеме приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Выступая на приеме с участием глав государств и правительств, а также бывших руководителей государств и правительств ряда стран, известных политических и общественных деятелей, президент Ильхам Алиев сказал:

"Мне сообщили о том, что на сессии открытия и панельных заседаниях Форума состоялись очень интересные и плодотворные обсуждения. Уверен, что ваше общение и идеи, возникшие после ваших замечаний, будут очень ценными для нашей дальнейшей деятельности, целей, которым они служат.

Очень рад видеть в Азербайджане всех наших гостей. Я вижу много своих старых друзей, как действующих глав государств и правительств, так и бывших глав государств и правительств, руководителей, с которыми работал долгие годы. Вспоминаю свои визиты в ваши страны, ваши визиты в нашу страну. У нас действительно были очень хорошие деловые отношения, и эти отношения очень помогли налаживанию более тесных контактов между Азербайджаном и вашими странами.

Благодарю вас за то, что вы находитесь вместе с нами, за вклад и поддержку, оказываемую Международному центру Низами Гянджеви. Конечно, я еще раз хочу выразить особую признательность президенту Вике-Фрейберге и господину Серагельдину за грандиозный, - думаю, было бы правильно дать их деятельности такую оценку, - вклад в нашу общую цель. Большое спасибо".

Выступившая затем сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга сказала:

"Присоединяюсь к сопредседателю Международного центра Низами Гянджеви, чтобы выразить признательность президенту и первому вице-президенту за оказываемую нам постоянную поддержку. Надеюсь, что наши старые и новые друзья, собравшиеся на VI Глобальный Бакинский форум, согласятся со мной, что это уникальное место для проведения встреч, обмена мнениями, для того, чтобы быть услышанным и услышать других. Пользуясь случаем, я также хочу выразить признательность молодежи, которая внесла вклад в организацию этого Форума. Можете представить, какая это большая работа. Хочу выразить признательность талантливой молодежи, которая начала свою практику с нами, накопила очень ценный опыт. Надеюсь, вы увидите плоды этого опыта.

Господин президент, у нас здесь есть уникальная организация - Международный центр Низами Гянджеви. Это место, где собираются для встречи в дружеской атмосфере официальные лица правительств, представляющие все страны мира, представители стран, которые обычно присутствуют за одним столом. От всей души выражаем вам признательность за высокое гостеприимство, доброе отношение и поддержку, оказанные нам".

На приеме, устроенном в честь участников VI Глобального Бакинского форума, была представлена концертная программа в исполнении мастеров искусств Азербайджана.

Глобальный Бакинский форум стал уже традиционным представительным мероприятием. Азербайджан, накопивший богатый опыт в проведении многих важных международных мероприятий, успешно принимает и Глобальный Бакинский форум. Подобные мероприятия имеют важное значение и с точки зрения представления нашей страны международному сообществу.