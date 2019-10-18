Установлена сумма средств на дипломатическую деятельность Азербайджана в будущем году

В 2020 году расходы госбюджета на международные отношения и членские взносы в международные организации спрогнозированы в размере 412,8 млн манатов.

Как сообщает Report, вопрос отразился в проекте документа государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год.

145,3 млн манатов будут направлены на содержание диппредставительств и консульств Азербайджанской Республики за рубежом, 12,0 млн манатов – другую международную деятельность, помощь иностранным странам и международным организациям.

Кроме того, в 2020 году на финансирование мероприятий международного и республиканского значения спрогнозировано 231,5 млн манатов.