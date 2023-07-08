Успешно окончившим в Турции курсы азербайджанским военнослужащим вручены дипломы

Состоялась церемония, посвященная очередному выпуску Национального университета обороны Турции.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
В общей сложности 249 военнослужащих, в том числе 91 военнослужащий из 19 стран, стали выпускниками Национального университета обороны.
В соответствии с соглашением между Азербайджаном и Турцией в области военного образования, дипломы были вручены 42 военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана, успешно окончившим курсы "Управление штабом" и "Подготовка штабных офицеров".
Участвовавший в мероприятии военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в Турции полковник Мушфиг Мамедов встретился с азербайджанскими офицерами и поздравил их с окончанием престижного военного учебного заведения Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, присутствовавший на церемонии выпуска в сопровождении министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера и командиров родов войск, поздравил выпускников и передал им самые искренние пожелания.