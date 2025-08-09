Успех в Вашингтоне является результатом решительной позиции президента Ильхама Алиева — МНЕНИЕ

13:01

Подписанные в Вашингтоне документы направлены на восстановление исторической справедливости.

Об этом в комментарии Report заявила политический обозреватель Ульвия Зульфугар.

Она назвала успехом подписание данных документов в Вашингтоне. По ее словам, в основе этого успеха - решительная позиция президента Ильхама Алиева, его неустанная борьба за национальные интересы:

"Миролюбивая позиция Азербайджана, политика страны, ставящая национальные интересы на первое место и учитывающая стабильность всего региона, заслужили поддержку международного сообщества, а целенаправленные шаги главы государства и на этот раз принесли свои успешные результаты. В Вашингтоне несправедливость в отношении Азербайджана достигла своего логического завершения, что является торжеством справедливости и показателем растущего авторитета Азербайджана".

У.Зульфугар также отметила, что положения парафированного в Вашингтоне текста мирного договора соответствует национальным интересам Азербайджана:

"Это успех президента Азербайджана, его мудрой дипломатии. Еще один важный вопрос - отмена президентом США 907-ой поправки, что можно расценивать как восстановление справедливости, хотя и несколько запоздалым. Данный шаг также свидетельствует о намерении администрации Дональда Трампа вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень".