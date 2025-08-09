О нас

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 13:47
Успех в Вашингтоне является результатом решительной позиции президента Ильхама Алиева — МНЕНИЕ

Подписанные в Вашингтоне документы направлены на восстановление исторической справедливости.

Об этом в комментарии Report заявила политический обозреватель Ульвия Зульфугар.

Она назвала успехом подписание данных документов в Вашингтоне. По ее словам, в основе этого успеха - решительная позиция президента Ильхама Алиева, его неустанная борьба за национальные интересы:

"Миролюбивая позиция Азербайджана, политика страны, ставящая национальные интересы на первое место и учитывающая стабильность всего региона, заслужили поддержку международного сообщества, а целенаправленные шаги главы государства и на этот раз принесли свои успешные результаты. В Вашингтоне несправедливость в отношении Азербайджана достигла своего логического завершения, что является торжеством справедливости и показателем растущего авторитета Азербайджана".

У.Зульфугар также отметила, что положения парафированного в Вашингтоне текста мирного договора соответствует национальным интересам Азербайджана:

"Это успех президента Азербайджана, его мудрой дипломатии. Еще один важный вопрос - отмена президентом США 907-ой поправки, что можно расценивать как восстановление справедливости, хотя и несколько запоздалым. Данный шаг также свидетельствует о намерении администрации Дональда Трампа вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень".

Версия на английском языке Success in Washington 'result of President Ilham Aliyev's resolute stance'
Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonda qazanılan uğur Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinin nəticəsidir - RƏY

