Усилена охрана границ Азербайджана и Грузии

Тбилиси. 25 сентября. REPORT.AZ/ При финансовой поддержке Программы развития ООН и Евросоюза завершен проект "Улучшение координации охраны сухопутных границ между Азербайджаном и Грузией", совместно реализуемой правительствами Азербайджана и Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим 25 сентября в Тбилиси состоялось расширенное мероприятие. Заместитель главы представительства Евросоюза в Грузии Карло Натале высоко оценил важность проекта. Он отметил, что этот проект сыграл важную роль в усилении сотрудничества между регионами двух стран. Руководитель ПР ООН в Грузии Нилс Скотт отметил, что проект сыграл важную роль а развитии связей между двумя странами в экономической, туристической, образовательной и других сферах.

После выступили исполняющий обязанности начальника пограничной полиции Грузии Леван Чабукидзе, заместитель начальника Главного управления международных связей Азербайджанской государственной пограничной службы Мурад Нагиев. На мероприятии рассказали об организации охраны границ между Азербайджаном и Грузией, высоко оценили проделанные работы. Было отмечено, что стоимость начавшегося в 2014 году проекта составляет 5 млн евро. За прошедшие три года в рамках проекта была создана новая инфраструктура, реализовано несколько технических проектов, проведены особые курсы по повышению специализации кадров, приобретен ряд технического оборудования. В итоге в улучшении охраны сухопутных границ достигнут ряд успехов.