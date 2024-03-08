Усама Али Джаммаль: Образование очень важно в борьбе с исламофобией

Для решения проблем с исламофобией необходимо активное вовлечение мусульман в общество для решения важных вопросов.

Для решения проблем с исламофобией необходимо активное вовлечение мусульман в общество для решения важных вопросов.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Совета мусульманских организаций США Усама Али Джаммаль (Oussama Ali Jammal) заявил на пленарной сессии в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, образование и просвещение очень важны в борьбе с исламофобией.

Также СМИ играют особую роль в формировании общественного мнения, добавил он.