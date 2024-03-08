О нас

Усама Али Джаммаль: Образование очень важно в борьбе с исламофобией

Усама Али Джаммаль: Образование очень важно в борьбе с исламофобией Для решения проблем с исламофобией необходимо активное вовлечение мусульман в общество для решения важных вопросов.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 13:26
Усама Али Джаммаль: Образование очень важно в борьбе с исламофобией

Для решения проблем с исламофобией необходимо активное вовлечение мусульман в общество для решения важных вопросов.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Совета мусульманских организаций США Усама Али Джаммаль (Oussama Ali Jammal) заявил на пленарной сессии в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, образование и просвещение очень важны в борьбе с исламофобией.

Также СМИ играют особую роль в формировании общественного мнения, добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Oussama Jammal: Education is very important in fighting Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Oussama Əli Cammal: İslamofobiya ilə mübarizədə təhsil çox vacibdir

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
2 марта 2024 г. 13:56
По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые
По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые
2 марта 2024 г. 06:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi