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USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона

USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона После войны [Второй карабахской войны] Азербайджан стал торговым и логистическим хабом на Южном Кавказе.
Внешняя политика
13 июля 2022 г. 14:30
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона

Азербайджан стал торговым и логистическим хабом на Южном Кавказе.

Об этом в интервью Report сказал директор Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Джей Сингх.

"Со всеми ресурсами, которыми располагает страна, включая нефть и газ, страна может стать образцом для региона. У президента отличное видение в вопросе региональной экономической интеграции, и мы хотели бы найти способы поддержать это. Мы готовы поддержать правительство в его региональных программах. Я рассматриваю Азербайджан как важнейшего партнера и оплот безопасности в этом регионе. Роль, которую играет Азербайджан, очень важна для безопасности и стабильности региона", - сказал он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке USAID: Azerbaijan's role 'very critical' in regional security, stability

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