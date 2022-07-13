USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона

После войны [Второй карабахской войны] Азербайджан стал торговым и логистическим хабом на Южном Кавказе.

Азербайджан стал торговым и логистическим хабом на Южном Кавказе.

Об этом в интервью Report сказал директор Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Джей Сингх.

"Со всеми ресурсами, которыми располагает страна, включая нефть и газ, страна может стать образцом для региона. У президента отличное видение в вопросе региональной экономической интеграции, и мы хотели бы найти способы поддержать это. Мы готовы поддержать правительство в его региональных программах. Я рассматриваю Азербайджан как важнейшего партнера и оплот безопасности в этом регионе. Роль, которую играет Азербайджан, очень важна для безопасности и стабильности региона", - сказал он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.