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Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС

Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС Урсула фон дер Ляйен: "Сегодня я в Азербайджане, чтобы подписать новое соглашение"
Внешняя политика
18 июля 2022 г. 14:55
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС

Целью Европейского союза является удвоение поставок газа из Азербайджана в ближайшие несколько лет.

Как передает Report, об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.

"ЕС обращается к более надежным поставщикам энергии. Сегодня я в Азербайджане, чтобы подписать новое соглашение. Наша цель: за несколько лет удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС. Азербайджан будет важным партнером для нашей безопасности поставок и на пути к климатической нейтральности",- написала она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон сегодня прибыли в Баку, чтобы обсудить с властями Азербайджана поставки дополнительных объемов газа в Европу. Ожидается, что в рамках визита будет подписано соглашение об увеличении импорта азербайджанского газа в Европу и поддержке расширения Южного газового коридора.

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