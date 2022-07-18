Президент ЕК: Азербайджан является важным партнером ЕС по климатической нейтральности

Азербайджан действительно является важным энергетическим партнером для ЕС, и вы всегда были надежны не только в плане надежности поставок, но и в наших усилиях по обеспечению климатической нейтральности.

Азербайджан действительно является важным энергетическим партнером для ЕС, причем не только в плане надежности поставок, но и в усилиях по обеспечению климатической нейтральности.

Как передает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после подписания меморандума о стратегическом партнерстве в области энергетики между Азербайджаном и Еврокомиссией.

Она отметила, что ЕС решил диверсифицировать поставки энергоресурсов и обратиться к более надежным партнерам, к которым относится и Азербайджан.