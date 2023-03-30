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Уроженка Западного Азербайджана хочет стать голосом нашей страны в парламенте Турции

Уроженка Западного Азербайджана хочет стать голосом нашей страны в парламенте Турции Главной целью выдвижения своей кандидатуры в Великое Национальное собрание Турции врач азербайджанского происхождения называется представление результатов успешной политики президента Ильхама Алиева по концепции возвращения в Западный Азербайджан некогда
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 14:34
Уроженка Западного Азербайджана хочет стать голосом нашей страны в парламенте Турции

Главной целью выдвижения своей кандидатуры в Великое Национальное собрание Турции врач азербайджанского происхождения называется представление результатов успешной политики президента Ильхама Алиева по концепции возвращения в Западный Азербайджан некогда изгнанных оттуда азербайджанцев в высшем законодательном собрании этой страны.

Об этом заявила анкарскому бюро Report уроженка Западного Азербайджана врач Асмая Новрузова Озерменоглу, выдвинувшая свою кандидатуру в депутаты от Партии националистического движения Турции (НДТ).

По словам Озерменоглу, в городе Анталия, где она проживает, около 60 кандидатов борются за 17 мест в парламенте. Она верит в свою победу.

"В настоящее время мы на стадии выбора кандидатов от нашей партии для включения в партийный список тех, кто будет бороться за места в парламенте", - сказала она

Озерменоглу 1977 года рождения, врач по специальности.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi azərbaycanlı həkim Türkiyə parlamentində Azərbaycanın səsi olmaq istəyir

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