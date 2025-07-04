Уроки Карабаха: почему Кремль опасается, что Украина пойдет по пути Азербайджана

Уроки Карабаха: почему Кремль опасается, что Украина пойдет по пути Азербайджана

Заявления помощника президента РФ Владимира Мединского раскрывают страх Москвы, что Украина может последовать пути Азербайджана, вернуть свои оккупированные территории военным путем, что подорвет имперские амбиции Кремля на всем постсоветском пространстве.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье британского и канадского политолога украинского происхождения Тараса Кузьо в журнале The National Interest.

"Владимиру Мединскому не чужды скандалы. Он сочетает в себе современную версию Распутина, серого кардинала за царским троном, с советским идеологическим комиссаром. Как бывший министр культуры и спичрайтер президента, Мединский помог сформировать идеологические контуры российского имперского национализма, который усилился с 2012 года, когда [президент РФ] Владимир Путин вернулся на пост главы государства", - пишет Кузьо.

По его словам, печально известное эссе Путина, опубликованное за восемь месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, которое написал Мединский, отрицает существование Украины и украинского народа. В эссе выдвигалось ложное утверждение о предполагаемом "геноциде" русскоязычного населения "нацистским киевским режимом".

Почему Россия сравнивает Азербайджан и Украину?

В начале этого месяца, по словам автора, Мединский снова оказался в центре скандала, проведя еще одно ложное сравнение между армяно-азербайджанской и российско-украинской войнами. Описывая Карабах и юго-восток Украины как спорные регионы, он выразил опасение, что если Россия и Украина подпишут соглашение о прекращении огня, как это сделали Армения и Азербайджан в начале 1990-х годов, то результат будет аналогичным — в конечном итоге произойдет потеря контроля.

"В 2020 и 2023 годах Азербайджан использовал военную силу для возвращения двадцати процентов своей территории, находившейся под армянской оккупацией, включая Карабахский регион. Мединский опасается, что в будущем Украина может начать аналогичную военную операцию по освобождению четырех украинских регионов, аннексированных Россией в сентябре 2022 года", - пишет Тарас Кузьо.

По его словам, кремлевские лидеры регулярно обвиняют НАТО и Запад в поддержке бывших советских республик, таких как Азербайджан и Украина, и в предоставлении им военной помощи. Кроме того, Кремль никогда не рассматривал нерусские республики-преемницы как обладающие полным суверенитетом и самостоятельностью, поскольку всегда считал Евразию исключительной сферой своего влияния.

"Однако Азербайджан и Украина существенно отличаются друг от друга", - подчеркнул он.

Сравнение Азербайджана и Украины Россией ошибочно

Эксперт отмечает, что печально известная 907-ая поправка к Акту о поддержке свободы от 1992 года отказала Азербайджану в предоставлении безопасности и других форм помощи.

"Азербайджан был стратегическим союзником и сотрудничал с Израилем и Турцией военной сфере в течение длительного периода до начала боевых действий по освобождению оккупированных земель в 2020 году. В 2020 и 2023 годах азербайджанские военные силы самостоятельно освободили оккупированные территории.

Как и в случае с 907-й поправкой в отношении Азербайджана, США (и Европа) также отказали Украине в помощи в сфере безопасности и военной помощи. После первого вторжения России в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама проигнорировал обязательства Штатов по безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума 1994 года и наложил вето на поддержку Конгрессом военной помощи", - отмечает он.

США и Европа, как отмечает автор статьи, начали поставлять военную помощь Украине только с апреля 2022 года, после освобождения Киевской области от российских оккупационных сил. С тех пор военная помощь была достаточной, чтобы предотвратить поражение Украины, но ее никогда не было достаточно для победы над Россией. Тем временем Украина запустила сотни отечественных оборонных компаний, которые сейчас производят 60 процентов ее военных потребностей, добавил он.

"НАТО никогда не имело намерения военно вмешиваться в дела Южного Кавказа или Украины. Мединский намеренно распространяет эту утку о НАТО, потому что российские имперские националисты по-прежнему не могут принять, что азербайджанцы и украинцы имеют независимую субъектность и не являются "младшими братьями" России.

Интервью Мединского в начале этого месяца продолжает традицию всех кремлевских лидеров в поддержке Армении. С конца 1980-х годов конфликт разжигался советскими и российскими лидерами, которые оказывали военную поддержку армянским сепаратистам и армянской националистической мечте о "Великой Армении", - подчеркнул Кузьо.

Почему Россия поддерживает Армению, а не Азербайджан?

Автор отмечает, что российские имперские националисты исторически поддерживали Армению по двум ключевым причинам. Первая — это противопоставление христианства и ислама. Вторая — геополитика: Армения является членом возглавляемых Россией организаций в Евразии, таких как Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз, в то время как Азербайджан — нет.

"Благодарность Армении за советскую и российскую поддержку в конце 1980-х и начале 1990-х годов проявилась в том, что она позволила себе стать первым российским марионеточным государством", - подчеркнул он.

По его словам, именно по этой причине Армения согласилась открыть две российские военные базы на своей территории, позволила ФСБ патрулировать свои границы, а Кремлю — взять под контроль свой энергетический сектор.

"Кремль всегда поддерживал сепаратизм в бывших советских республиках. Во время президентства Бориса Ельцина в 1990-х годах Кремль создавал конфликты и поддерживал сепаратистов в Карабахском регионе Азербайджана, Приднестровском регионе Молдовы и провинциях Южная Осетия, Абхазия и Аджария в Грузии. Макиавеллиевская политика Ельцина "разделяй и властвуй" потерпела неудачу в Крыму, но Путин вторгся и аннексировал полуостров в 2014 году.

Прокси-войны Кремля против четырех бывших советских республик были направлены на то, чтобы удержать их в российской евразийской сфере влияния. Мединский злится, потому что только Азербайджан, освободив свои оккупированные территории, устранил влияние России на Южном Кавказе, положив конец давней кремлевской политике "разделяй и властвуй", - пишет Кузьо.

Россия теряет влияние в своем "ближнем зарубежье"

Мединский, как и другие кремлевские лидеры, по словам Тараса Кузьо, опасается, что Украина последует примеру Азербайджана и в будущем также освободит свои оккупированные регионы.

По словам эксперта, сходство между Азербайджаном и Украиной заключается в том, что Армения создала марионеточное государство на территории Карабаха, в то же время Россия создала два марионеточных образования в Донбасском регионе восточной Украины.

"Еще одно сходство, которое игнорирует Мединский, заключается в том, что Азербайджан и Украина никогда не нарушали территориальную целостность какой-либо страны и не вели войну против какого-либо государства. Россия и Армения были единственными двумя бывшими советскими республиками-преемницами, которые никогда не принимали Алматинскую декларацию от 21 декабря 1991 года, которая провозглашала, что советские республиканские границы станут международными", - подчеркнул автор.

Он добавил, что мечта о "Великой Армении" закончилась в 2020 и 2023 годах. Мединский и Кремль же опасаются, что мечта о Российской империи рухнет, когда Украина освободит свои оккупированные территории.

"Азербайджан, Украина и другие советские республики-преемницы являются полностью суверенными и независимыми государствами, которым не нужен патерналистский "старший брат", и они сами будут определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Мединский, как и Путин, живет в девятнадцатом веке. Однако, как продемонстрировал Азербайджан, победив идею "Великой Армении", в двадцать первом веке нет места империям. Мединский раскрыл страхи Кремля о том, что его оккупация украинской земли рухнет, когда Украина последует примеру Азербайджана", - пишет Тарас Кузьо.