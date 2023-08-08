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Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики

Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики Упрощены визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с проведением в 2023 году в городе Баку 74-го Международного конгресса астронавтики.
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 18:55
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики

Упрощены визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с проведением в 2023 году в городе Баку 74-го Международного конгресса астронавтики.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Так, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, могут с 20 сентября до 7 октября 2023 года получить визы в международных аэропортах Азербайджанской Республики на основании одного из следующих документов:

- Документ, подтверждающий прохождение регистрации посредством системы электронной регистрации согласно соответствующим правилам Международной астронавтической федерации, являющейся международным организатором 74-го Международного конгресса астронавтики;

- Официальное письмо-приглашение юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)" в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено уведомить Международную астронавтическую федерацию и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовых процедур и обеспечить размещение на информационных интернет-ресурсах Министерства, а также посольств и консульств Азербайджанской Республики в зарубежных странах информации об упрощении визовых процедур, а также о возможности получения иностранцами и лицами без гражданства электронной визы посредством системы ASAN Viza.

Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики поручено уведомить авиационные компании, осуществляющие полеты в Азербайджанскую Республику, об упрощении визовых процедур.

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Версия на английском языке Visa procedures simplified for 74th International Astronautical Congress to be held in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirilib - SƏRƏNCAM

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